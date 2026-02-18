Stefanos Tsitsipas a peut‐être remporté une victoire fondatrice, ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha.
Opposé à l’un de ses plus grands rivaux, Daniil Medvedev, contre qui il n’avait plus gagné depuis le Masters en 2022, le Grec s’est imposé en deux manches (6−3, 6–4) après une prestation d’une grande qualité.
Interrogé sur le court après la rencontre, celui qui est retombé à la 33e place mondiale a fait part de son intention d’inspirer les générations futures grâce à son style de jeu et son fameux revers à une main.
« Je veux que les enfants voient que le revers à une main existe toujours dans le tennis moderne. Je veux que davantage d’enfants commencent à jouer avec un revers à une main. J’ai l’impression que cette technique est en train de disparaître. Grigor serait d’accord avec moi. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. J’essaie simplement de tirer le meilleur parti de mon jeu. J’ai des atouts. Je dois juste continuer à les travailler et à les développer. Je pense qu’avec de la discipline et de la confiance, si ces deux éléments s’allient bien, beaucoup de bonnes choses peuvent arriver. »
