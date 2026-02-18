Stefanos Tsitsipas a peut‐être remporté une victoire fonda­trice, ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha.

Opposé à l’un de ses plus grands rivaux, Daniil Medvedev, contre qui il n’avait plus gagné depuis le Masters en 2022, le Grec s’est imposé en deux manches (6−3, 6–4) après une pres­ta­tion d’une grande qualité.

Interrogé sur le court après la rencontre, celui qui est retombé à la 33e place mondiale a fait part de son inten­tion d’ins­pirer les géné­ra­tions futures grâce à son style de jeu et son fameux revers à une main.

« Je veux que les enfants voient que le revers à une main existe toujours dans le tennis moderne. Je veux que davan­tage d’en­fants commencent à jouer avec un revers à une main. J’ai l’im­pres­sion que cette tech­nique est en train de dispa­raître. Grigor serait d’ac­cord avec moi. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. J’essaie simple­ment de tirer le meilleur parti de mon jeu. J’ai des atouts. Je dois juste conti­nuer à les travailler et à les déve­lopper. Je pense qu’avec de la disci­pline et de la confiance, si ces deux éléments s’al­lient bien, beau­coup de bonnes choses peuvent arriver. »