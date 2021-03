Battu par un Bautista Agut perfor­mant et accro­cheur, Dominic Thiem n’est pas résigné et il compte bien parvenir à « trans­former » l’essai à Dubaï sachant qu’il connait une période plutôt diffi­cile depuis son succès à l’US Open : « Je suis assez satis­fait de ma perfor­mance. J’ai combattu aujourd’hui du début à la fin. Il est clair qu’en ce qui concerne l’as­pect pure­ment tennis, j’ai commis beau­coup d’er­reurs notam­ment dans les moments clés. Je pense que ce match est pas dans la bonne direc­tion. J’essaierai de conti­nuer avec cette dyna­mique dès la semaine prochaine. J’ai toujours suffi­sam­ment confiance en mon jeu et en mon niveau pour être conscient que je peux encore réaliser de grandes choses »