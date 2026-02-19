Aujourd’hui 33e mondial, Stefanos Tsitsipas n’a pas dit son dernier mot. Bien au contraire. C’est d’ailleurs le message fort qu’il a fait passer en conférence de presse après sa victoire très convaincante contre l’un de ses plus grands rivaux, Daniil Medvedev, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha (6−3, 6–4).
« C’est une belle victoire, mais j’ai des objectifs, et je veux aller sur le terrain et réaliser mes rêves. C’est donc l’un d’entre eux, c’est certain. L’objectif est simplement plus grand. Je veux voir plus grand. Je me sens bien. Quand je suis capable de jouer un tennis agressif et que je trouve relativement bien mes repères sur le court, j’ai l’impression que tout est possible. Il y a certains moments où je dois aussi défendre. Je ne vais pas toujours jouer un tennis agressif, mais je dois être capable de gérer ces moments et de trouver les bonnes zones sans trop compliquer les choses. Et une fois que tout cela s’harmonise, une fois que tout cela s’assemble, j’ai beaucoup d’options à ma disposition que je peux utiliser dans la bonne direction », a déclaré le Grec de 27 ans, visiblement surmotivé.
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, Tsitsipas va désormais affronter Andrey Rublev (14e mondial), qu’il connaît aussi parfaitement. Il mène 6–5 dans ses face‐à‐face avec le Russe.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 09:58