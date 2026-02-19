Aujourd’hui 33e mondial, Stefanos Tsitsipas n’a pas dit son dernier mot. Bien au contraire. C’est d’ailleurs le message fort qu’il a fait passer en confé­rence de presse après sa victoire très convain­cante contre l’un de ses plus grands rivaux, Daniil Medvedev, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha (6−3, 6–4).

« C’est une belle victoire, mais j’ai des objec­tifs, et je veux aller sur le terrain et réaliser mes rêves. C’est donc l’un d’entre eux, c’est certain. L’objectif est simple­ment plus grand. Je veux voir plus grand. Je me sens bien. Quand je suis capable de jouer un tennis agressif et que je trouve rela­ti­ve­ment bien mes repères sur le court, j’ai l’im­pres­sion que tout est possible. Il y a certains moments où je dois aussi défendre. Je ne vais pas toujours jouer un tennis agressif, mais je dois être capable de gérer ces moments et de trouver les bonnes zones sans trop compli­quer les choses. Et une fois que tout cela s’har­mo­nise, une fois que tout cela s’as­semble, j’ai beau­coup d’op­tions à ma dispo­si­tion que je peux utiliser dans la bonne direc­tion », a déclaré le Grec de 27 ans, visi­ble­ment surmotivé.

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Tsitsipas va désor­mais affronter Andrey Rublev (14e mondial), qu’il connaît aussi parfai­te­ment. Il mène 6–5 dans ses face‐à‐face avec le Russe.