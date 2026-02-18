Auteur d’un match plein pour la première fois depuis très long­temps, ce mercredi, face à Daniil Medvedev en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha (victoire 6–3, 6–4 en 1h20), Stefanos Tsitsipas n’a pas hésité à revenir et à insister sur ce succès certes impor­tant mais encore loin d’être révé­la­teur d’une réelle amélio­ra­tion sur le long terme.

Ainsi, après avoir expliqué qu’il voulait vrai­ment inspirer les géné­ra­tions futures grâce à son fameux revers à une main, le Grec a en rajouté une couche sur ses réseaux sociaux en postant une vidéo d’un point remporté face au Russe.

If the angle doesn’t exist, invent it. pic.twitter.com/7VDACqcEV0 — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 18, 2026

Un très beau passing gagnant en revers pour lequel le Grec s’est quand même un peu enflammé : « Si l’angle n’existe pas, inventez‐le. »