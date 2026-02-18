AccueilATPATP - DohaTsitsipas frime après sa victoire contre Medvedev : "Si l'angle n'existe pas,...
ATP - Doha

Tsitsipas frime après sa victoire contre Medvedev : « Si l’angle n’existe pas, inventez‐le »

Thomas S
Par Thomas S

-

726

Auteur d’un match plein pour la première fois depuis très long­temps, ce mercredi, face à Daniil Medvedev en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha (victoire 6–3, 6–4 en 1h20), Stefanos Tsitsipas n’a pas hésité à revenir et à insister sur ce succès certes impor­tant mais encore loin d’être révé­la­teur d’une réelle amélio­ra­tion sur le long terme.

Ainsi, après avoir expliqué qu’il voulait vrai­ment inspirer les géné­ra­tions futures grâce à son fameux revers à une main, le Grec a en rajouté une couche sur ses réseaux sociaux en postant une vidéo d’un point remporté face au Russe. 

Un très beau passing gagnant en revers pour lequel le Grec s’est quand même un peu enflammé : « Si l’angle n’existe pas, inventez‐le. »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 17:37

Article précédent
Carlos Alcaraz, perturbé : « Je me suis senti un peu bizarre »
Article suivant
« Il y a une ques­tion que je me pose à propos de cette asso­cia­tion entre Arthur Fils et Goran Ivanisevic »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.