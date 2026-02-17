Battu par Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam la semaine dernière, Ugo Humbert est tombée d’entrée à Doha.
Le Français, 36e mondial, a été sèchement éliminé dès son entrée en lice par Fabian Marozsan (48e), ce mardi, en deux sets (6−3, 6–1) et à peine une heure de jeu. Une sortie sans éclat, dans une atmosphère particulièrement terne.
Bon, Ugo Humbert était apparemment toujours à Rotterdam…— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 17, 2026
Devant un public fou (10 personnes), il a disparu de Doha en moins d’une heure face à Marozsan.
La pauvreté de l’ambiance.
Quand on sait qu’on va virer la tournée sud‐américaine et ses fans de feu…
Non‐sens total. pic.twitter.com/xu21V5CsRb
Publié le mardi 17 février 2026 à 17:24