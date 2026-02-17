AccueilATPATP - Doha"Un non-sens total", Humbert balayé dans une ambiance très particulière
Battu par Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam la semaine dernière, Ugo Humbert est tombée d’en­trée à Doha. 

Le Français, 36e mondial, a été sèche­ment éliminé dès son entrée en lice par Fabian Marozsan (48e), ce mardi, en deux sets (6−3, 6–1) et à peine une heure de jeu. Une sortie sans éclat, dans une atmo­sphère parti­cu­liè­re­ment terne.

« Bon, Ugo Humbert était appa­rem­ment toujours à Rotterdam… Devant un public fou (10 personnes), il a disparu de Doha en moins d’une heure face à Marozsan. La pauvreté de l’ambiance. Quand on sait qu’on va virer la tournée sud‐américaine et ses fans de feu… Non‐sens total », a commenté le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Publié le mardi 17 février 2026 à 17:24

