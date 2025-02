Lors de sa confé­rence de presse avant le début du tournoi, Alex de Minaur s’est exprimé au sujet de l’évo­lu­tion du jeu depuis quelques années.

« J’ai l’im­pres­sion qu’en ce moment le tennis évolue vers un sport où la vitesse de la balle est un peu plus rapide. Les joueurs frappent la balle avec beau­coup plus de force. On a un forcé­ment un peu perdu de cette variété que vous aviez peut‐être avec évidem­ment des cham­pions comme Roger Federer. On a l’im­pres­sion que tout est beau­coup plus rapide à cause de la tech­no­logie, des raquettes, des balles »