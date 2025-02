Le joueur russe qui vient de gagner l’Open de Qatar est revenu sur la gestion de son mental. Le mal était plus profond que celui d’un joueur de tennis en mal de confiance. Andrey avait tout simple­ment une vraie dépres­sion ne trou­vant pas de « sens » à sa vie.

« Le problème est que, si cela vous arrive pendant deux, trois ou quatre mois, vous pouvez peut‐être encore avoir de la passion. Quand un, deux, trois ans vous arrivent… quand cela arrive tant d’an­nées… il y a un moment où vous ne pouvez plus le supporter, c’est comme une douleur qui grandit, grandit et grandit, et là vous sentez que vous devez vous couper le bras. J’ai commencé à prendre des anti­dé­pres­seurs : au début, j’avais l’im­pres­sion que les choses allaient mieux, mais quelque temps plus tard, j’ai réalisé que, même si cela ne me rendait pas pire, je n’ai­mais pas non plus ce que je ressen­tais, c’était un senti­ment étrange. J’ai arrêté de les prendre au bout d’un an. »