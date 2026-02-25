Depuis Dubaï, où il a battu les Français Valentin Royer (6−3, 6–4) et Ugo Humbert (6−4, 6–7[5], 6–3), Andrey Rublev a donné une inter­view à Marca dans laquelle il est notam­ment revenu sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz.

« Si je suis de ceux qui pensent qu’Alcaraz est imbat­table en ce moment ? Je pense que c’est une ques­tion qu’il vaut mieux lui poser, car c’est lui qui gagne les matchs. Mon senti­ment, c’est que je veux le battre. Et que je veux être suffi­sam­ment compé­titif pour remporter des titres. Vous ne pouvez pas vous mettre en tête qu’il est invin­cible. Vous devez respecter Carlos et tous les autres adver­saires, mais en même temps, vous devez croire en vous et penser que vous pouvez gagner. Si vous n’y croyez pas, mieux vaut ne pas entrer sur le court », a déclaré le 18e joueur mondial, toujours aussi déterminé.

Battu par l’Espagnol la semaine dernière en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha (7−6 [3], 6–4), Rublev est mené 1–5 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz.