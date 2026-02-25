Depuis Dubaï, où il a battu les Français Valentin Royer (6−3, 6–4) et Ugo Humbert (6−4, 6–7[5], 6–3), Andrey Rublev a donné une interview à Marca dans laquelle il est notamment revenu sur la domination actuelle de Carlos Alcaraz.
« Si je suis de ceux qui pensent qu’Alcaraz est imbattable en ce moment ? Je pense que c’est une question qu’il vaut mieux lui poser, car c’est lui qui gagne les matchs. Mon sentiment, c’est que je veux le battre. Et que je veux être suffisamment compétitif pour remporter des titres. Vous ne pouvez pas vous mettre en tête qu’il est invincible. Vous devez respecter Carlos et tous les autres adversaires, mais en même temps, vous devez croire en vous et penser que vous pouvez gagner. Si vous n’y croyez pas, mieux vaut ne pas entrer sur le court », a déclaré le 18e joueur mondial, toujours aussi déterminé.
Battu par l’Espagnol la semaine dernière en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha (7−6 [3], 6–4), Rublev est mené 1–5 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz.
