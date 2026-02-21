Alors que l’ATP 500 de Doha touche à sa fin avec une finale particulièrement attendue entre le Français, Arthur Fils, et le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, celui de Dubaï, classé dans la même catégorie, vient de dévoiler son tableau principal.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs tricolores n’ont pas été gâtés par le tirage au sort. En attendant de savoir si Giovanni Mpetshi Perricard parviendra à passer les qualifications, les quatre français présents ci‐dessous, à savoir Arthur Fils, Valentin Royer, Ugo Humbert et Arthur Rinderknech ont respectivement hérité de Jiri Lehecka, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas et Fabian Marozsan.
À noter que Stan Wawrinka, invité par les organisateurs pour l’ultime saison de sa carrière, sera opposé à une autre wild card, le Libanais Benjamin Hassan.
Publié le samedi 21 février 2026 à 18:16