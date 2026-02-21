Alors que l’ATP 500 de Doha touche à sa fin avec une finale parti­cu­liè­re­ment attendue entre le Français, Arthur Fils, et le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, celui de Dubaï, classé dans la même caté­gorie, vient de dévoiler son tableau principal.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs trico­lores n’ont pas été gâtés par le tirage au sort. En atten­dant de savoir si Giovanni Mpetshi Perricard parviendra à passer les quali­fi­ca­tions, les quatre fran­çais présents ci‐dessous, à savoir Arthur Fils, Valentin Royer, Ugo Humbert et Arthur Rinderknech ont respec­ti­ve­ment hérité de Jiri Lehecka, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas et Fabian Marozsan.

À noter que Stan Wawrinka, invité par les orga­ni­sa­teurs pour l’ul­time saison de sa carrière, sera opposé à une autre wild card, le Libanais Benjamin Hassan.