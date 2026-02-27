Âgé de 25 ans, Félix Auger‐Aliassime a traversé la fin de l’ère du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) avant d’assister à l’émergence et à la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Après sa qualification pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, où ses propos sont relayés par Express, le 8e joueur mondial a évoqué cette transition.
« Quand je suis arrivé sur le circuit, Novak dominait clairement. Il dominait les tournois du Grand Chelem et tout le circuit depuis une dizaine d’années. Et puis, bien sûr, Roger a été une grande source d’inspiration pendant mon enfance, mais Roger est difficile à imiter, il est tellement unique, sa façon de jouer est telle que, oui, nous rêvons tous de jouer comme lui, mais c’est presque impossible. Mais Novak, voir sa progression en tant que joueur et l’avoir étudié depuis son enfance, c’est incroyable. C’est en quelque sorte la référence que tout le monde avait à mon arrivée sur le circuit, c’était lui, c’était la référence. Maintenant, nous avons le phénomène Carlos Alcaraz, et bien sûr, Jannik Sinner est un grand joueur. Ces gars‐là ouvrent évidemment la voie, mais je suis là aussi, et j’essaie moi aussi d’établir des normes élevées. »
En grande forme avec onze victoires sur ses douze derniers matchs, le Canadien va affronter Daniil Medvedev pour une place en finale.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 12:28