Âgé de 25 ans, Félix Auger‐Aliassime a traversé la fin de l’ère du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) avant d’assister à l’émergence et à la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, où ses propos sont relayés par Express, le 8e joueur mondial a évoqué cette transition.

« Quand je suis arrivé sur le circuit, Novak domi­nait clai­re­ment. Il domi­nait les tour­nois du Grand Chelem et tout le circuit depuis une dizaine d’an­nées. Et puis, bien sûr, Roger a été une grande source d’ins­pi­ra­tion pendant mon enfance, mais Roger est diffi­cile à imiter, il est telle­ment unique, sa façon de jouer est telle que, oui, nous rêvons tous de jouer comme lui, mais c’est presque impos­sible. Mais Novak, voir sa progres­sion en tant que joueur et l’avoir étudié depuis son enfance, c’est incroyable. C’est en quelque sorte la réfé­rence que tout le monde avait à mon arrivée sur le circuit, c’était lui, c’était la réfé­rence. Maintenant, nous avons le phéno­mène Carlos Alcaraz, et bien sûr, Jannik Sinner est un grand joueur. Ces gars‐là ouvrent évidem­ment la voie, mais je suis là aussi, et j’es­saie moi aussi d’éta­blir des normes élevées. »

En grande forme avec onze victoires sur ses douze derniers matchs, le Canadien va affronter Daniil Medvedev pour une place en finale.