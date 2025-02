Félix Auger‐Aliassime a beau être un joueur calme et limite intro­verti, il ne faut pas trop le cher­cher pour autant. Alexander Bublik vient de l’ap­prendre à ses dépens.

Opposés ce mardi au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, les deux hommes se sont cham­brés tour à tour au cours d’un jeu décisif du premier set parti­cu­liè­re­ment disputé et tendu.

Tout est résumé dans la vidéo ci‐dessous où le Kazakh s’est fait prendre à son propre jeu par un Canadien revan­chard et éton­nam­ment vocal.

VAR drama in Dubai 👀



A conten­tious moment in Auger‐Aliassime vs Bublik…#DDFTennis pic.twitter.com/CSO0qH9RkR