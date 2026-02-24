S’il s’est incliné en à peine 1h15 face à Stan Wawrinka au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, tournoi sur lequel il était invité par les orga­ni­sa­teurs, Benjamin Hassan n’est pas prêt d’ou­blier de sitôt ce lundi 23 février 2026.

Présent dans les tribunes pour assister à la victoire de « Stan The Man », Roger Federer a pris le soin de saluer le joueur liba­nais après la rencontre. Un moment fort sur lequel est revenu avec humour Hassan en confé­rence de presse d’après match.

« Au début, je ne m’en rendais abso­lu­ment pas compte qu’il était en tribune. Je l’ai juste aperçu à la fin et j’ai tout de suite ressenti son aura. Je ne me laverai plus jamais les mains. Plus jamais. Il est venu me voir, m’a dit que c’était un bon match. Alors j’ai dit « merci » en alle­mand, parce que je parle alle­mand. Je suis né et j’ai grandi en Allemagne. Il avait l’air un peu surpris. Mais oui, comme je l’ai dit, cette main, celle‐ci, je ne me doucherai qu’à partir d’ici [en montrant son coude]. »