Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a analysé la victoire de Stefanos Tsitsipas à Dubaï et donné son avis sur son chan­ge­ment de raquette décisif avant cette semaine.

« Pour moi, c’est psycho­lo­gique véri­ta­ble­ment, cette histoire d’es­sayer une nouvelle raquette. Il se lâche, ça marche, le revers fonc­tionne, ça marche. Ça me fait vrai­ment penser à Federer quand il nous fait ce revers en demi‐volée de fond de court en Australie et on se demande qu’est‐ce que c’est que ce délire. Il a changé sa raquette, la dimen­sion de son cadre, son cordage et il a commencé à frapper des revers qu’on avait jamais vus. Là, je regar­dais le revers de Tsitsipas et je me disais parfois : ‘c’est Federesque’. Et même dans son lift, dans sa puis­sance, il est au‐dessus de la moyenne ATP. Et par rapport à ce qu’il a fait au début de sa carrière, c’est inima­gi­nable. C’est dingue ce qu’il a fait pendant la semaine. »