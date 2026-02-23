Présent à Dubaï après avoir du déclarer forfait à Doha, Alexandre Bublik a fait quelques révé­la­tions lors de sa confé­rence de presse.

Il a notam­ment expliqué qu’il avait un nouveau statut et surtout qu’il s’était bien reposé pour tenter de réaliser un gros tournoi. Il est vrai qu’il a une belle carte à jouer en tant que tête de série 2.

« J’avais besoin de m’ar­rêter, j’avais enchaîné plusieurs semaines de compé­ti­tion et cela se fait sentir au niveau physique. J’ai pu me détendre pendant quelques jours et m’en­traîner. Je me sens prêt à faire un bon tournoi. Je suis sur le court pour gagner des matchs et accu­muler des points et de l’argent. Je ne me sens pas obligé d’of­frir plus. Je suis beau­coup plus mature, j’ai progressé en tant que joueur et personne. Je ne pensais pas pouvoir viser le top 10, mais quand cela a été à ma portée, je me suis lancé »

Au premier tour, Alexandre affron­tera Struff qui est lucky looser. Le Kazakh est dans la partie de tableau de Jack Draper qui fait son retour sur le « vrai » circuit après avoir réalisé une pige en Coupe Davis.