Présent à Dubaï après avoir du déclarer forfait à Doha, Alexandre Bublik a fait quelques révélations lors de sa conférence de presse.
Il a notamment expliqué qu’il avait un nouveau statut et surtout qu’il s’était bien reposé pour tenter de réaliser un gros tournoi. Il est vrai qu’il a une belle carte à jouer en tant que tête de série 2.
« J’avais besoin de m’arrêter, j’avais enchaîné plusieurs semaines de compétition et cela se fait sentir au niveau physique. J’ai pu me détendre pendant quelques jours et m’entraîner. Je me sens prêt à faire un bon tournoi. Je suis sur le court pour gagner des matchs et accumuler des points et de l’argent. Je ne me sens pas obligé d’offrir plus. Je suis beaucoup plus mature, j’ai progressé en tant que joueur et personne. Je ne pensais pas pouvoir viser le top 10, mais quand cela a été à ma portée, je me suis lancé »
Au premier tour, Alexandre affrontera Struff qui est lucky looser. Le Kazakh est dans la partie de tableau de Jack Draper qui fait son retour sur le « vrai » circuit après avoir réalisé une pige en Coupe Davis.
Publié le lundi 23 février 2026 à 08:45