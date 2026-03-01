En raison du conflit qui secoue actuellement le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empêchant tout départ du territoire.
Si Daniil Medvedev reste pour le moment bloqué à Dubaï, après avoir remporté le titre sans disputer la finale à la suite du forfait de Tallon Griekspoor, Alexander Bublik a lui pu quitter le pays à temps, malgré une grosse frayeur.
« Nous décollions de Dubaï en pensant : ‘Si Dieu le veut, nous aurons un vol paisible.’ Nous venions de quitter l’espace aérien iranien lorsque j’ai ouvert les actualités et vu ce qui s’était passé », a raconté le 10e joueur mondial dans des propos relayés par le média Express.
Battu en huitièmes de finale à Dubaï, le Kazakh a bien atterri à Los Angeles aux Etats‐Unis, où il va participer au Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars).
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 13:55