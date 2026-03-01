En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empê­chant tout départ du territoire.

Si Daniil Medvedev reste pour le moment bloqué à Dubaï, après avoir remporté le titre sans disputer la finale à la suite du forfait de Tallon Griekspoor, Alexander Bublik a lui pu quitter le pays à temps, malgré une grosse frayeur.

« Nous décol­lions de Dubaï en pensant : ‘Si Dieu le veut, nous aurons un vol paisible.’ Nous venions de quitter l’es­pace aérien iranien lorsque j’ai ouvert les actua­lités et vu ce qui s’était passé », a raconté le 10e joueur mondial dans des propos relayés par le média Express.

Battu en huitièmes de finale à Dubaï, le Kazakh a bien atterri à Los Angeles aux Etats‐Unis, où il va parti­ciper au Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars).