Jérémy Chardy enchaîne les matchs…et les victoires ! Le Français a bataillé afin de se quali­fier pour les quarts de finale à Dubaï. Il s’im­pose au terme d’un magni­fique combat 6–7(3), 6–4, 6–4 contre Karen Khachanov, en 2h35 de jeu. Le 8ème match sur 9 que le Palois dispute en trois sets depuis l’Open d’Australie. Sa 14ème victoire en 2021, contre 5 défaites. Jérémy est tout simple­ment impres­sion­nant, et s’af­firme comme le meilleur élément fran­çais en ce début de saison.

Pour la quatrième fois depuis le début de l’année, le Palois se retrouve donc en quarts de finale d’un tournoi (demi‐finaliste à Antalya et Melbourne et quart de fina­liste à Rotterdam et main­te­nant Dubaï).

Pour s’of­frir une place en demies, Chardy devra se défaire de Denis Shapovalov au prochain tour. Son excellent service (20 aces ce mercredi) pour­rait bien l’aider…