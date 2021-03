15ème à la Race, Jérémy Chardy enchaîne les tour­nois et les victoires de pres­tige. Le niveau affiché par le trico­lore est bluf­fant. Il affron­tera Denis Schapovalov en quarts de finale.

Interrogé sur le pour­quoi, le Palois a évoqué en confé­rence de presse deux raisons majeures : « L’an dernier, je n’étais pas prêt à jouer dans ces condi­tions. C’est pour cela que j’ai arrêté après Roland‐Garros. Je n’étais pas positif. Cette saison, j’ai changé d’op­tique et j’ai la chance de pouvoir voyager avec ma femme et mon fils. C’est un vrai privi­lège dans cette bulle. Quand je vois mon fils sourire chaque matin, cela me donne de la force et de l’énergie. Après j’ai aussi bien bossé pendant la période de prépa­ra­tion. J’ai changé des choses sur mon coup droit, mon revers et aussi sur service. Enfin, physi­que­ment, je ne me suis jamais senti aussi fort durant ma carrière. Du coup, je suis à l’aise sur le court. J’ai de l’envie, j’ai le bon timing. Quelques fois, on bosse dur et les résul­tats se font attendre, là, tout s’en­chaine à merveille »