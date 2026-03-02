En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empê­chant tout départ du terri­toire. Bloqué à Dubaï, où il a été titré sans jouer la finale, Daniil Medvedev a raconté dans des propos rapportés par Championnat le moment où il a appris le forfait de Tallon Griekspoor.

« J’avais regardé la demie entre Griekspoor et Rublev. J’ai vu qu’il s’était blessé. Mais les bles­sures au tennis, c’est comme ça… Au final, d’après ce que j’ai compris, il s’agis­sait proba­ble­ment d’une déchi­rure à la cuisse. C’est diffi­cile de jouer dans ces condi­tions, voire impos­sible d’en­trer sur le court. Mais on ne sait jamais vrai­ment, alors de mon côté, je me suis préparé pour la finale comme pour un match tout à fait normal. Je me suis bien échauffé, je me sentais bien, j’étais assis en train de manger avant le match, et à ce moment‐là, l’ar­bitre est venu me voir et m’a dit : ‘Il n’y aura pas de match. Il s’est retiré.’ À ce moment‐là, tu te détends, car tu n’as plus besoin de te préparer pour le match. J’ai juste fait un peu d’en­traî­ne­ment physique et je suis allé à la céré­monie de remise des prix. »

Le 11e joueur mondial attend désor­mais de savoir quand il pourra s’en­voler pour les Etats‐Unis, où va se tenir le premier Masters 1000 de la saison : Indian Wells, du 4 au 16 mars.