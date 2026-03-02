En raison du conflit qui secoue actuellement le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empêchant tout départ du territoire. Bloqué à Dubaï, où il a été titré sans jouer la finale, Daniil Medvedev a raconté dans des propos rapportés par Championnat le moment où il a appris le forfait de Tallon Griekspoor.
« J’avais regardé la demie entre Griekspoor et Rublev. J’ai vu qu’il s’était blessé. Mais les blessures au tennis, c’est comme ça… Au final, d’après ce que j’ai compris, il s’agissait probablement d’une déchirure à la cuisse. C’est difficile de jouer dans ces conditions, voire impossible d’entrer sur le court. Mais on ne sait jamais vraiment, alors de mon côté, je me suis préparé pour la finale comme pour un match tout à fait normal. Je me suis bien échauffé, je me sentais bien, j’étais assis en train de manger avant le match, et à ce moment‐là, l’arbitre est venu me voir et m’a dit : ‘Il n’y aura pas de match. Il s’est retiré.’ À ce moment‐là, tu te détends, car tu n’as plus besoin de te préparer pour le match. J’ai juste fait un peu d’entraînement physique et je suis allé à la cérémonie de remise des prix. »
Le 11e joueur mondial attend désormais de savoir quand il pourra s’envoler pour les Etats‐Unis, où va se tenir le premier Masters 1000 de la saison : Indian Wells, du 4 au 16 mars.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 11:59