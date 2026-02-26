Opposé ce jeudi à l’Américain, Jenson Brooksby, en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev s’est très facilement imposé après moins d’une heure de jeu : 6–2, 6–1.
Bien aidé par un adversaire diminué physiquement, le Russe a fait preuve de sérieux et de maîtrise en déroulant son tennis pour atteindre sa deuxième demi‐finale de la saison, après son titre à Brisbane en tout début d’année.
« Je me sentais bien. Je savais qu’il avait peut‐être un problème, à l’épaule ou au coude, je n’en suis pas sûr, mais son premier service n’était probablement pas aussi bon que d’habitude. Mais il faut quand même jouer, il faut quand même être performant. C’est un grand combattant. Je suis content de la façon dont je joue ici et j’ai hâte de disputer les demi‐finales », a déclaré Medvedev qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime pour une place en finale. Un très joli duel en perspective.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 15:16