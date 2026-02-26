Opposé ce jeudi à l’Américain, Jenson Brooksby, en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev s’est très faci­le­ment imposé après moins d’une heure de jeu : 6–2, 6–1.

Bien aidé par un adver­saire diminué physi­que­ment, le Russe a fait preuve de sérieux et de maîtrise en dérou­lant son tennis pour atteindre sa deuxième demi‐finale de la saison, après son titre à Brisbane en tout début d’année.

« Je me sentais bien. Je savais qu’il avait peut‐être un problème, à l’épaule ou au coude, je n’en suis pas sûr, mais son premier service n’était proba­ble­ment pas aussi bon que d’ha­bi­tude. Mais il faut quand même jouer, il faut quand même être perfor­mant. C’est un grand combat­tant. Je suis content de la façon dont je joue ici et j’ai hâte de disputer les demi‐finales », a déclaré Medvedev qui sera opposé à Félix Auger‐Aliassime pour une place en finale. Un très joli duel en perspective.