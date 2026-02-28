Qualifié en finale à Dubaï, où il affrontera Tallon Griekspoor (25e mondial) ce samedi pour tenter de remporter le 23e titre de sa carrière, Daniil Medvedev s’est demandé si un joueur avec un revers à une main pouvait gagner un Grand Chelem aujourd’hui. Le dernier en date reste Dominic Thiem lors de l’US Open 2020.
« Je pense que tout est possible. Si vous obligez quelqu’un à jouer avec un revers à une main quand il est jeune, je dirais que c’est plus un désavantage qu’un avantage. Il existe des joueurs exceptionnels avec un revers à une main, comme Roger à son époque. C’est possible. On ne sait jamais. Par exemple, j’avais l’impression que lorsque Dominic Thiem ne jouait pas à son meilleur niveau, on pouvait cibler son revers, attendre qu’il commette des erreurs, qu’il fasse des slices. Quand il jouait à son meilleur niveau, j’avais l’impression que son revers était meilleur que son coup droit, et son coup droit est plutôt bon. Tout est possible. Mais en général, je pense que dans le jeu actuel, c’est plutôt un désavantage », a répondu le vainqueur de l’US Open 2021 dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.
Publié le samedi 28 février 2026 à 12:58