Qualifié en finale à Dubaï, où il affron­tera Tallon Griekspoor (25e mondial) ce samedi pour tenter de remporter le 23e titre de sa carrière, Daniil Medvedev s’est demandé si un joueur avec un revers à une main pouvait gagner un Grand Chelem aujourd’hui. Le dernier en date reste Dominic Thiem lors de l’US Open 2020.

« Je pense que tout est possible. Si vous obligez quel­qu’un à jouer avec un revers à une main quand il est jeune, je dirais que c’est plus un désa­van­tage qu’un avan­tage. Il existe des joueurs excep­tion­nels avec un revers à une main, comme Roger à son époque. C’est possible. On ne sait jamais. Par exemple, j’avais l’im­pres­sion que lorsque Dominic Thiem ne jouait pas à son meilleur niveau, on pouvait cibler son revers, attendre qu’il commette des erreurs, qu’il fasse des slices. Quand il jouait à son meilleur niveau, j’avais l’im­pres­sion que son revers était meilleur que son coup droit, et son coup droit est plutôt bon. Tout est possible. Mais en général, je pense que dans le jeu actuel, c’est plutôt un désa­van­tage », a répondu le vain­queur de l’US Open 2021 dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.