Le tirage au sort de l’ATP 500 de Dubaï a eu lieu ce samedi matin. Certes Roger Federer et Rafael Nadal, annoncés dans un premier temps, n’y seront pas, mais le tableau reste très allé­chant. Les poten­tiels quarts de finale pour­raient être : Thiem‐Goffin, Shapovalov‐Khachanov et dans l’autre partie de tableau Wawrinka‐Bautista Agut et Carreno Busta‐Rublev.

Dominic Thiem évite donc Roberto Bautista Agut contre qui il a perdu à Doha, et Andrey Rublev, invin­cible depuis quelques mois en ATP 500.

A noter que Jérémy Chardy aura un coup à jouer dans le quart de tableau de Karen Khachanov et Alex De Minaur. Richard Gasquet se retrouve lui avec Denis Shapovalov tandis que Jo‐Wilfried Tsonga jouera Malek Jaziri avant de poten­tiel­le­ment affronter Taylor Fritz ou Dusan Lajovic.