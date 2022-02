Suite à sa toute première victoire en 2022, face à Lorenzo Musetti pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubai, Novak Djokovic a ensuite été ques­tionné sur l’image qu’il renvoyait à travers les médias du monde entier après l’épi­sode malheu­reux à l’Open d’Australie. Forcément touché par les nombreuses critiques, souvent injus­ti­fiées, le numéro 1 mondial ne déses­père pas de voir l’opi­nion publique se retournée en sa faveur.

« Je ne sais pas comment ce qui s’est passé va m’af­fecter en termes d’image publique. Évidemment, il n’y a pas eu beau­coup d’ar­ticles posi­tifs à mon sujet ces derniers temps, mais je pense que les choses changent lente­ment depuis que j’ai parlé à la BBC. J’ai dit ce que j’avais à dire, j’ai toujours été ouvert et je voulais être trans­pa­rent avec tous les médias, qu’ils me critiquent ou non. Je suis toujours là, prêt à répondre à toutes les ques­tions et j’es­père simple­ment que les choses seront bientôt diffé­rentes. J’espère qu’il y aura bientôt plus d’opi­nions posi­tives à mon sujet. »