Qualifié pour les demi-finales de Dubai suite à sa nouvelle démonstration aux dépens de Karen Khachanov (6-2, 6-2), Novak Djokovic en a profité pour conforter sa première place mondiale. Le Serbe le sera encore la semaine prochaine et devrait la conserver pour plusieurs semaines. Autrement dit, le Djoker n’en finit plus de se rapprocher des 310 semaines de Roger Federer.

[1] @DjokerNole d. [7] Khachanov 6-2 6-2 to reach SFs @DDFTennis for 9th time in 11 appearances. #Djokovic improves to 16-0 this season and 19-match winning streak back to last year.

Will remain No. 1 in #FedEx #ATP Rankings next week.

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 27, 2020