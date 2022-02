Défait par Jiri Vesely ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubai, Novak Djokovic était forcé­ment un peu dépité en confé­rence de presse d’après match d’au­tant qu’il perdra ce lundi prochain sa place de numéro 1 mondial au profit de Daniil Medvedev.

Cependant, celui qui est encore sur le trône de l’ATP pour quelques heures a tenu à rendre hommage à son adver­saire tout en expli­quant que son manque de rythme a forcé­ment pesé.

« Malheureusement, ce n’était pas mon jour. Je féli­cite Jiri Vesely. Il a mieux joué. Il est juste allé cher­cher ses coups. Son service était fort. Tout son jeu était fort. Pour ma part, j’ai besoin de plus jouer. Plus je joue de matchs, plus je me sens à l’aise sur le court. Je n’ai pas eu beau­coup de matchs ces derniers mois. Je vais devoir suivre la situa­tion, voir comment ça se passe. Partout où j’ai l’oc­ca­sion de jouer, je le ferai (souriant). J’espère que ce sera bientôt. »