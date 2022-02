Novak a retrouvé le sourire, il est à nouveau sur un court de tennis. Pour le numéro 1 mondial c’est déjà une belle victoire.

« Je joue au tennis depuis deux ou trois semaines main­te­nant, et j’en profite plei­ne­ment sur le court. J’adore ce sport et j’adore frapper dans la balle avec ma raquette. Il n’a pas été diffi­cile pour moi de prendre une raquette et de m’en­traîner parce que j’ai une passion pour ce sport et j’ap­précie chaque minute que je passe sur le terrain à travailler et à m’amé­liorer. Sachant que je venais à Dubaï, j’avais un objectif en tête et c’était plus facile pour moi de travailler » a expliqué le numéro mondial surpris aussi par l’ac­cueil des joueurs.

« La plupart des joueurs que j’ai rencon­trés, tous m’ont bien reçu, chaleu­reu­se­ment. Je ne peux pas dire que la même chose s’est produite en Australie. Tout était un peu bizarre là‐bas »