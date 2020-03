Si Novak Djokovic a confié, avec ironie ou pas, qu’il espérait « rester invaincu toute la saison », il a donné une indication sur les raisons de son incroyable série : « La clé pour ces bons résultats est qu’il n’y a jamais un manque de motivation. Je la trouve toujours dans les petites choses et les moindres détails. Je l’ai toujours dit, la plus grande motivation pour moi est de m’améliorer chaque jour en tant que joueur et en tant que personne. Le tennis me permet d’avoir cette plateforme d’apprentissage et de développement personnel et professionnel. Je suis inspiré et j’espère que cette bonne série se poursuivra le plus longtemps possible. »

En 2011, l’année de son « cosmique tennis », le Serbe avait été invaincu pendant 41 matchs avant que Roger Federer le stoppe en demi-finale de Roland-Garros. Alors parviendra-t-il à faire aussi bien ou encore mieux en 2020 ?