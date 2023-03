Maintenant qu’il a battu le mythique record de Steffi Graf, Novak Djokovic a avoué que la place de numéro 1 mondial n’avait plus la même impor­tance à ses yeux que par le passé.

« Lorsque j’ai atteint la première place mondiale pour la première fois en 2011, j’ai dû me fixer de nouveaux objec­tifs, de nouveaux rêves. Être numéro 1 a toujours été le but ultime, c’est l’ac­com­plis­se­ment ultime au tennis, sans aucun doute. J’ai toujours essayé d’y rester le plus long­temps possible. Je pense que le fait de bien jouer, de rester rela­ti­ve­ment en bonne santé tout au long de ma carrière et de ne pas être confronté à trop de bles­sures majeures m’a permis d’avoir la régu­la­rité néces­saire pour accu­muler beau­coup de points. Je suis très fier de cette réus­site. J’aurai bientôt 36 ans, donc je ne pense pas que vivre plus de semaines en tant que numéro 1 soit la prio­rité absolue. J’aimerais rester en bonne santé et prolonger ma carrière aussi long­temps que possible pour jouer au plus haut niveau. L’autre prio­rité est de jouer le meilleur tennis en Grand Chelem, en essayant de gagner plus de Grands Chelems. Ensuite, la place de numéro 1 mondial est la consé­quence de bons résultats. »

A noter que le Serbe affron­tera Tallon Griekspoor ce mercredi en huitièmes de finale après sa victoire diffi­cile au 1er tour contre Tomas Machac.