Lors du média day à Dubaï, Novak Djokovic s’est exprimé au sujet de ce début de saison plus que positif : « Je sais que chaque fois que je gagnerais l’Open d’Australie, j’aurais une belle saison. J’espère que cela peut être le cas à nouveau (rires). Je suis conscient de la séquence très positive que je vis. Je suis aussi conscient du fait que je me sens très bien sur le terrain. Lorsque vous gagnez autant de matchs, cela se traduit par un haut niveau de confiance et au tennis la confiance est un arme fatale. Mais je sais aussi que cela peut s’envoler très vite. C’est pourquoi, il faut aborder chaque tournoi et chaque match comme un nouveau départ, ne jamais se projeter au delà de chaque duel, c’est la clé pour garder cette bonne énergie »