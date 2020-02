Impressionnant depuis le début de la semaine, Novak Djokovic va se frotter à Karen Khachanov en quarts de finale. Le Serbe s’est exprimé sur le Russe en conférence de presse : « Karen est un joueur très puissant, qui possède un excellent service et il est également très solide en coup droit et en revers. Il est grand, physiquement très fort. Il aime frappe vite dans la balle, avec beaucoup de puissance, un peu comme Rublev. On s’entend bien, on s’entraîne assez souvent ensemble. C’est un travailleur acharné qui consacre beaucoup de temps et d’énergie pour progresser. Il a un grand entraîneur (Vedran Martic) qui est expérimenté. Je l’ai vu jouer ici et il est à un très bon niveau. Maintenant, je sais ce que je dois faire, je connais son jeu. Je vais bien me préparer pour être aussi fort que lors de mes deux premiers matchs. »

Il s’agira du quatrième affrontement entre les deux hommes et le numéro 1 mondial en a remporté deux sur trois. Le seul succès du Moscovite remonte à la finale de Bercy en 2018.