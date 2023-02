Depuis Dubaï où il va jouer son premier tournoi depuis son 10e sacre à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a répondu aux ques­tions de Tennis TV. Il s’est notam­ment exprimé sur sa riva­lité avec Rafael Nadal, qu’il a tout récem­ment égalé en rempor­tant son 22e titre du Grand Chelem.

« Il est mon plus grand rival. Nous nous nous sommes affrontés 59 fois l’un contre l’autre (30 victoires pour Nole, 29 pour Rafa, ndlr), je veux dire, le plus grand nombre de fois que deux joueurs se sont affrontés dans l’his­toire du jeu. Nous conti­nuons à être forts. Je suis heureux que nous soyons tous les deux en train de défier les jeunes pour les plus grands titres. Et je pense qu’il y a une grande raison pour laquelle nous nous affron­tons toujours à un haut niveau : vous savez, il continue parce que je suis toujours là, ou l’in­verse. Et j’ai l’im­pres­sion que beau­coup de gens dans le monde qui suivent le sport et le tennis veulent que nous conti­nuions, jusqu’à ce que nous ne puis­sions plus avancer », a déclaré avec le sourire le Serbe, opposé à Tomas Machac (130e) ce mardi au 1er tour.