Novak Djokovic est un homme ambitieux. Vainqueur de son troisième trophée en autant de tournoi en 2020 (ATP Cup, Open d’Australie et, donc, Dubaï), le numéro 1 mondial est revenu, lors de la remise des trophées, sur ce nouveau titre et cette série de 18 victoires d’affilées : « Ce tournoi a toujours été un tournoi très fort. Il rassemble les meilleurs joueurs depuis de très nombreuses années. Mon entraîneur Goran (ndlr : Ivanisevic) a gagné ici il y a quelques années », a déclaré l’homme aux 79 titres en carrière. L’un des objectifs est de rester invaincu toute la saison. Non, je plaisante. Je ne plaisante pas en fait. Prenons les choses étape par étape. Évidemment, plus je gagne, plus je suis confiant, plus je suis excité à chaque match suivant. Nous allons prendre les choses lentement. »