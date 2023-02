Victorieux pour son retour à la compé­ti­tion un mois après sa victoire sur l’Open d’Australie, Novak Djokovic a eu toutes les peines du monde à battre le 130e mondial, Tomas Machac, ce mardi pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubaï. Lors de son inter­view sur le court, le recordman de semaines passées à la place de numéro un mondial a tenu à rendre hommage à son adversaire.

« Tomas (Machac) n’a certai­ne­ment pas joué comme un 130e mondial aujourd’hui (mardi), il mérite vrai­ment vos applau­dis­se­ments. Il m’a posé beau­coup de problèmes. Physiquement, je peux toujours me sentir mieux. J’ai lutté contre les bles­sures pendant plusieurs semaines et il m’a fallu un peu de temps pour m’ha­bi­tuer à tenir la raquette – je n’ai pas beau­coup joué au tennis à Dubaï, alors j’es­père qu’au fur et à mesure que le tournoi progresse, je pourrai augmenter le niveau du tennis. »