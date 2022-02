Présent ce dimanche en confé­rence de presse à Dubai à l’oc­ca­sion de la journée des médias, Novak Djokovic a évoqué ses impres­sions après deux mois et demi sans jouer ainsi que sa place de numéro 1 mondial qu’il pour­rait perdre lundi prochain au profit de Daniil Medvedev qui est lui engagé du côté d’Acapulco.

« Sachant que je venais à Dubaï, j’avais quelque chose pour quoi travailler, j’avais un objectif. Alors main­te­nant que je suis ici, je peux dire que je suis aussi bien préparé que possible et je suis ravi d’être, encore une fois, sur la tournée. C’est tout ce que je ressens en ce moment », a déclaré Nole avant de revenir sur la course à la première place mondiale. « Daniil Medvedev mérite d’être numéro 1 mondial. Finalement, cela arri­vera. Si cela se produit cette semaine, je serai le premier à le féliciter. »