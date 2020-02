Novak Djokovic impressionne depuis le début de la semaine avec seulement onze jeux perdus en trois matchs. Toujours invaincu en 2020 avec 16 victoires en 16 matchs, le Serbe est au sommet de sa forme. « Je ne sais pas si je joue le meilleur tennis de ma carrière, c’est une phrase forte, mais je me sens bien et je joue bien, a commenté le numéro 1 mondial en conférence de presse. J’aime les conditions, même si le vent complique la tâche pour le service et pour trouver le rythme. Je sais que ce n’était pas le meilleur jour de Karen (Khachanov) mais je pense avoir joué un match très solide. J’essaie d’être dans le présent et de mettre en place mon plan de jeu. »

« Je ne sais pas si je joue le meilleur tennis de ma carrière »

Le Djoker va désormais affronter Gaël Monfils en demi-finale et même s’il n’a jamais perdu contre le Tricolore, il s’en méfie : « Gaël est en forme. Il est dans le top 10 et il joue peut-être le meilleur tennis qu’il n’ait jamais joué. Je n’ai jamais perdu contre lui, mais nous avons eu des matchs assez longs et des rencontres difficiles. Gaël est l’un voire le meilleur athlète de notre sport. Il bouge tellement bien. Pour moi, il a le jeu le plus intéressant du tennis. J’adore le regarder jouer et j’adore l’affronter. »