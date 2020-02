Novak Djokovic est injouable et ne laisse que des miettes à ses adversaires. Comme depuis le début de la semaine, le Serbe a livré une prestation parfaite pour corriger Karen Khachanov (17e) 6-2, 6-2 en seulement 1h06 de jeu. Pour ce qui devait être son premier test de la semaine, le numéro 1 mondial n’a jamais été inquiété et a su prendre le service du Russe à cinq reprises.

En trois matchs cette semaine, le Djoker n’a perdu que onze petits jeux et s’avance en demi-finale en étant toujours invaincu en 2020 (16 matchs, 16 victoires). Il affrontera Gaël Monfils ou Richard Gasquet pour une place en finale qu’il n’a plus atteint depuis 2015 à Dubai.

A 1 hour 6 minute clinic 😳@DjokerNole dispatches Khachanov 6-2 6-2 to reach another semi-final at @DDFTennis ! pic.twitter.com/1NVwt2eNIc

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020