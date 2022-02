Solide mais pas trop, le Serbe qui n’avait pas joué un match offi­ciel depuis le 3 décembre est parvenu à dominer l’Italien en deux manches (6–3, 6–3) en propo­sant un tennis appliqué mais encore taché par quelques grosses fautes.

Stade plein mais vent tour­billon­nant et une tempé­ra­ture très éloi­gnée de celle de l’après midi. Dès le début, on sent que le Serbe s’ap­plique sur son place­ment cher­chant des zones assez simples. Par la suite, le score aidant, le numéro 1 mondial est plus entre­pre­nant et révise fina­le­ment sa pano­plie de coups en hési­tant pas à monter à la volée. En face Musetti se faisait breaker rapi­de­ment pour concéder la première manche en 36 minutes (3–6).

La deuxième manche était du même style, Novak prenait le service de l’Italien à 1 partout. Fort de ce break, on pensait alors que le Serbe allait dérouler grâce à sa première balle. Ce ne fut pas vrai­ment le cas à 3 à 2 où il a du sauver pas moins de 4 balles de debreak pour s’en sortir avec à la clé un petit cri en direc­tion de son coach Goran Ivanisevic, hilare dans les tribunes.

Au final, le Serbe bouclait donc ce duel (6–3, 6–3) sans avoir tremblé.

C’est donc une rentrée des classes réussie pour le Serbe, et Novak a mis un peu de pres­sion sur Daniil Medvedev dans la défense de sa place de numéro 1 mondial.