Battu par un Daniil Medvedev des grands jours, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, Novak Djokovic, beau joueur, a tenu à rendre hommage à son adver­saire lors de sa confé­rence de presse d’après match.

« Eh bien, il extrait et provoque des fautes directes de tout le monde parce que c’est son jeu, c’est ce qu’il fait. Mais il le fait extrê­me­ment bien. Il est très patient et athlé­tique, et pour sa taille, il se déplace bien. D’un autre côté, le revers est l’un des coups les plus régu­liers qu’il possède. Aujourd’hui, dans certains moments déci­sifs, j’ai juste fait une faute directe, et c’est tout. En même temps, il méri­tait de gagner, il a été le meilleur joueur dans les deux sets. J’ai fait de très mauvaises erreurs dans le premier set, ce qui lui a permis de faire le second break, mais c’est le tennis. On apprend de ses erreurs et de ses défaites, et j’es­père que la prochaine fois, ce sera mieux. »