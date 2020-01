Il l’avait annoncé et même si on a rarement des surprises du côté du clan suisse qui respecte ses choix à la lettre, c’est maintenant officiel, Roger Federer sera bien présent au tournoi de Dubaï où l’an dernier il avait fêté le 100 ème titre de sa carrière.

On le sait le Suisse réside à Dubaï, et il s’y sent bien. Le tournoi lui a souvent souri puisqu’il a remporté le titre 8 fois et présente un bilan de 53 victoires pour 6 défaites.

Programmé en Février, du 17 au 29 Février, en tant qu’ATP500, cette épreuve propose toujours un plateau très dense. Pour l’édition 2020, ce sera encore le cas, et Roger tentera forcément encore de briller comme il l’avait fait l’an dernier en finale face à Tsitsipas.