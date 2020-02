Après le forfait de Roger Federer, le plateau de Dubaï a pris un gros coup de « canif ». Et comme cela reste un évènement très prestigieux du calendrier, il est certain que les organisateurs ont du entamer des négociations pour parvenir à convaincre un top player de venir renforcer les rangs.



Parmi ceux qui peuvent encore arriver à la dernière minute, il y a potentiellement Daniil Medvedev même si le Russe a expliqué qu’il n’a jamais apprécié la transition Dubaï-Indian Wells : « C’est toujours très long et compliqué, le voyage entre Dubaï et la Californie. C’est pour cela que cette année pour être au top à Indian Wells, on a fait l’impasse sur Dubaï ».