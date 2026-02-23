Tête de série N°1, Felix qui reste sur une défaite en finale à Rotterdam est donc le favori à Dubaï.

D’ailleurs cette édition 2026 semble un peu plus faible et moins dense que les précé­dentes. Il faut dire que le voisin qatari a envoyé du lourd cette année avec la présence de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, présence liée à la signa­ture d’un chèque de 2,4 millions de dollars pour s’as­surer la présence des deux cadors du circuit.

Félix n’a pas du rece­voir de prime de ce niveau mais il sera motivé pour parfaire sa forme avant Indian Wells et Miami qui reste un moment fort de la saison en dehors des tour­nois du Grand Chelem.

En confé­rence de presse, le Canadien s’est donc exprimé sur ses objec­tifs sur cet ATP500.

« Je me sens très bien, confiant et sans gêne physique. J’ai pu me reposer, j’ai l’im­pres­sion d’être dans une phase de ma carrière où j’ap­prends beau­coup, mais j’ai déjà acquis certaines expé­riences qui m’aident à bien comprendre les choses. C’est génial de jouer des matchs de haute qualité, mais ce que nous voulons tous, c’est la régu­la­rité car cela signifie gagner des matchs sans forcé­ment bien jouer. C’est ce qu’il y a de plus impor­tant pour réussir »