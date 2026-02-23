Tête de série N°1, Felix qui reste sur une défaite en finale à Rotterdam est donc le favori à Dubaï.
D’ailleurs cette édition 2026 semble un peu plus faible et moins dense que les précédentes. Il faut dire que le voisin qatari a envoyé du lourd cette année avec la présence de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, présence liée à la signature d’un chèque de 2,4 millions de dollars pour s’assurer la présence des deux cadors du circuit.
Félix n’a pas du recevoir de prime de ce niveau mais il sera motivé pour parfaire sa forme avant Indian Wells et Miami qui reste un moment fort de la saison en dehors des tournois du Grand Chelem.
En conférence de presse, le Canadien s’est donc exprimé sur ses objectifs sur cet ATP500.
« Je me sens très bien, confiant et sans gêne physique. J’ai pu me reposer, j’ai l’impression d’être dans une phase de ma carrière où j’apprends beaucoup, mais j’ai déjà acquis certaines expériences qui m’aident à bien comprendre les choses. C’est génial de jouer des matchs de haute qualité, mais ce que nous voulons tous, c’est la régularité car cela signifie gagner des matchs sans forcément bien jouer. C’est ce qu’il y a de plus important pour réussir »
Publié le lundi 23 février 2026 à 09:26