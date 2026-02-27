Daniil Medvedev a réalisé une prestation impressionnante pour dominer Felix Auger‐Aliassime ce mardi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï : 6–4, 6–2.
Vainqueur de 22 titres dans 22 villes différentes depuis le début de sa carrière, le Russe de 30 ans aura l’occasion de briser cette malédiction samedi en finale à Dubaï, où il a déjà triomphé en 2023.
Lors de l’interview sur le court après sa belle victoire, le 11e joueur a justement été interrogé à ce sujet.
Intervieweur : « Cette histoire de remporter 22 titres dans 22 endroits différents, c’est reparti, je sais. Avez‐vous réfléchi à la façon dont vous allez célébrer votre deuxième titre ? Cela va bien finir par arriver, n’est‐ce pas ? »
Medvedev : « Eh bien, quoi que je fasse, que je gagne ou que je perde, le lendemain matin, nous devons partir pour Los Angeles (avant le Masters 1000 d’Indian Wells), donc… Une célébration sur le court ? Une célébration sur le court, non, non, non, voyons voir, en fait, je n’étais pas censé faire quoi que ce soit, mais maintenant que vous me le dites, je vais peut‐être réfléchir à quelque chose, mais le plus important est de rester concentré sur le match lui‐même, d’essayer de jouer mon meilleur tennis et d’essayer de gagner comme ça. »
Will this be Medvedev’s first repeat title ? 👀#DDFTennis pic.twitter.com/73ylecWvA8— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026
En finale samedi, Daniil Medvedev affrontera son compatriote Andrey Rublev (18e) ou le Néerlandais Tallon Griekspoor (25e).
Publié le vendredi 27 février 2026 à 16:28