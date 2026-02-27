Daniil Medvedev a réalisé une pres­ta­tion impres­sion­nante pour dominer Felix Auger‐Aliassime ce mardi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï : 6–4, 6–2.

Vainqueur de 22 titres dans 22 villes diffé­rentes depuis le début de sa carrière, le Russe de 30 ans aura l’oc­ca­sion de briser cette malé­dic­tion samedi en finale à Dubaï, où il a déjà triomphé en 2023.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa belle victoire, le 11e joueur a juste­ment été inter­rogé à ce sujet.

Intervieweur : « Cette histoire de remporter 22 titres dans 22 endroits diffé­rents, c’est reparti, je sais. Avez‐vous réfléchi à la façon dont vous allez célé­brer votre deuxième titre ? Cela va bien finir par arriver, n’est‐ce pas ? »

Medvedev : « Eh bien, quoi que je fasse, que je gagne ou que je perde, le lende­main matin, nous devons partir pour Los Angeles (avant le Masters 1000 d’Indian Wells), donc… Une célé­bra­tion sur le court ? Une célé­bra­tion sur le court, non, non, non, voyons voir, en fait, je n’étais pas censé faire quoi que ce soit, mais main­te­nant que vous me le dites, je vais peut‐être réflé­chir à quelque chose, mais le plus impor­tant est de rester concentré sur le match lui‐même, d’es­sayer de jouer mon meilleur tennis et d’es­sayer de gagner comme ça. »

Will this be Medvedev’s first repeat title ? 👀#DDFTennis pic.twitter.com/73ylecWvA8 — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

En finale samedi, Daniil Medvedev affron­tera son compa­triote Andrey Rublev (18e) ou le Néerlandais Tallon Griekspoor (25e).