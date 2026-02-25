Accueil ATP ATP - Dubaï

Forfait, Arthur Fils aperçu dans la box d’un autre joueur

Baptiste Mulatier
S’il a déclaré forfait à Dubaï juste avant son entrée en lice contre Jiri Lehecka, trois jours après été sèche­ment battu par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Doha, Arthur Fils a décidé de prolonger son séjour dans le Golfe. 

Le Français a en effet été aperçu dans la box de son ami et compa­triote, Giovanni Mpetshi Perricard, opposé à Felix Auger‐Aliassime ce jeudi en huitièmes de finale à Dubaï. Sans doute une manière de lui apporter son soutien. 

Revenu début février de sa longue bles­sure au dos, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils est désor­mais touché à la hanche. 

Reste désor­mais à savoir s’il sera en mesure de tenir sa place en mars aux États‐Unis, où l’attendent deux échéances impor­tantes : les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, avec des quarts de finale à défendre et de précieux points au clas­se­ment en jeu.

