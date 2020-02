On s’attendait à un match difficile pour « Richie » et cela a été le cas, son adversaire Lloyd Harris confirmant ses progrès et son niveau de jeu aperçu face à Federer à Wimbledon mais aussi lors de l’ATP Cup. Au final, Richard l’emporte en deux manches : 7-6 (5), 6-4.

Ce succès est donc précieux d’autant que le Tricolore est dans une période un peu difficile. On rappelle qu’il a fait l’impasse sur l’Open d’Australie, qu’il a du abandonner blessé en quart de finale à Montpellier et que la semaine dernière il avait perdu au 1er tour face au Suédois Mickaël Ymer.