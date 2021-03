À 34 ans, Richard Gasquet est toujours dans la place. Opposé au terrien Marco Cecchinato au premier tour de Dubai, le Français a fait parler son expé­rience et sa science du jeu pour s’im­poser faci­le­ment en deux manches (6–4, 6–2 en 1h10). Un succès qui lui permet de rejoindre Hubert Hurkacz au deuxième tour et d’at­teindre les 550 victoires en carrière.

D’ailleurs, seuls six joueurs en acti­vité ont réussi cet « exploit » (Djokovic, Nadal, Federer, Murray, Verdasco et, donc, Gasquet). Malgré les doutes et les bles­sures, « Richie » reste un joueur à part du circuit principal.