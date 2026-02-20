AccueilVidéosGauff à sa box après une énième double faute face à Svitolina...
Gauff à sa box après une énième double faute face à Svitolina : « J’ai fait tout ce que tu voulais depuis six mois… »

Coco Gauff ne semble plus savoir quoi faire pour résoudre son problème au service.

Alors qu’elle est, depuis le début du WTA 1000 de Dubaï, sur une moyenne de 10 doubles fautes par match, l’Américaine, opposée ce vendredi à Elina Svitolina en demi‐finales, a fait part de sa grande frus­tra­tion à sa box après une nouvelle double. 

« J’ai fait tout ce que tu voulais depuis six mois… », a lâché l’ac­tuelle 4e mondiale. 

Une remon­trance visi­ble­ment adressée à son expert en biomé­ca­nique, Gavin MacMillan, qu’elle a engagé avant l’US Open 2025. 

Publié le vendredi 20 février 2026 à 18:48

