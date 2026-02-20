Coco Gauff ne semble plus savoir quoi faire pour résoudre son problème au service.
Alors qu’elle est, depuis le début du WTA 1000 de Dubaï, sur une moyenne de 10 doubles fautes par match, l’Américaine, opposée ce vendredi à Elina Svitolina en demi‐finales, a fait part de sa grande frustration à sa box après une nouvelle double.
« J’ai fait tout ce que tu voulais depuis six mois… », a lâché l’actuelle 4e mondiale.
Coco Gauff after hitting a double fault against Elina Svitolina in Dubai— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 20, 2026
« I’ve been doing everything you’ve wanted for the last 6 months…«
This is presumably to her biomechanics expert, Gavin MacMillan, who she hired before the US Open last season to help with her serve. pic.twitter.com/eobBoCyHDP
Une remontrance visiblement adressée à son expert en biomécanique, Gavin MacMillan, qu’elle a engagé avant l’US Open 2025.
Publié le vendredi 20 février 2026 à 18:48