Coco Gauff ne semble plus savoir quoi faire pour résoudre son problème au service.

Alors qu’elle est, depuis le début du WTA 1000 de Dubaï, sur une moyenne de 10 doubles fautes par match, l’Américaine, opposée ce vendredi à Elina Svitolina en demi‐finales, a fait part de sa grande frus­tra­tion à sa box après une nouvelle double.

« J’ai fait tout ce que tu voulais depuis six mois… », a lâché l’ac­tuelle 4e mondiale.

Coco Gauff after hitting a double fault against Elina Svitolina in Dubai



« I’ve been doing every­thing you’ve wanted for the last 6 months…«



This is presu­mably to her biome­cha­nics expert, Gavin MacMillan, who she hired before the US Open last season to help with her serve. pic.twitter.com/eobBoCyHDP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 20, 2026

Une remon­trance visi­ble­ment adressée à son expert en biomé­ca­nique, Gavin MacMillan, qu’elle a engagé avant l’US Open 2025.