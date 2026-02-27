Accueil ATP ATP - Dubaï

Griekspoor, après sa victoire contre Rublev en demies : « Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir, je pouvais à peine marcher à la fin du premier set »

Baptiste Mulatier
Alors qu’il a boitait et qu’il a demandé un temps mort médical à 6–5 en sa faveur (sans break) dans le premier set, Tallon Griekspoor s’est imposé en deux manches face à Andrey Rublev en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï : 7–5, 7–6(6), en 1h41 de jeu. 

« Je ne sais pas comment j’ai réussi à m’en sortir, je pouvais à peine marcher après le premier set. J’ai eu beau­coup de chance lors du tie‐break pour remporter le match en deux sets. J’ai atterri sur un service et j’ai senti quelque chose au niveau du tendon. Si Rublev avait remporté le premier set, je ne sais pas si j’au­rais continué », a déclaré le 25e joueur mondial lors de l’in­ter­view sur le court après avoir sauvé deux balles de set dans le tie‐break. 

La ques­tion est désor­mais de savoir si le Néerlandais pourra tenir sa place pour sa sixième finale sur le circuit, prévue samedi face à Daniil Medvedev. Il vise­rait à 29 ans un 4e titre en carrière. 

Publié le vendredi 27 février 2026 à 18:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

