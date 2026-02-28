Blessé après le gain du premier set face à Andrey Rublev en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï ce vendredi, et finalement vainqueur de manière un peu miraculeuse, comme il l’avait confié en après match, Tallon Griekspoor a été contraint de déclarer forfait avant la finale contre Daniil Medvedev.
Le Néerlandais, qui s’est quand même présenté à la cérémonie de remise des prix, a fait part de son énorme déception, d’autant qu’il sera absent pour plusieurs semaines. Un double coup dur pour l’actuel 25e joueur mondial.
« J’ai déjà été mieux, c’est certain. Malheureusement, je me suis blessée pendant les demi‐finales. Je suis allée à l’hôpital ce matin et j’ai passé quelques examens qui ont révélé quelque chose de grave. Cela m’a empêchée de jouer ce soir et m’empêchera de jouer pendant les prochaines semaines. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 16:17