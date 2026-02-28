Blessé après le gain du premier set face à Andrey Rublev en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï ce vendredi, et fina­le­ment vain­queur de manière un peu mira­cu­leuse, comme il l’avait confié en après match, Tallon Griekspoor a été contraint de déclarer forfait avant la finale contre Daniil Medvedev.

Le Néerlandais, qui s’est quand même présenté à la céré­monie de remise des prix, a fait part de son énorme décep­tion, d’au­tant qu’il sera absent pour plusieurs semaines. Un double coup dur pour l’ac­tuel 25e joueur mondial.

« J’ai déjà été mieux, c’est certain. Malheureusement, je me suis blessée pendant les demi‐finales. Je suis allée à l’hô­pital ce matin et j’ai passé quelques examens qui ont révélé quelque chose de grave. Cela m’a empê­chée de jouer ce soir et m’empêchera de jouer pendant les prochaines semaines. »