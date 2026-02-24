Revenu début février de sa longue blessure au dos, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils inquiète à nouveau.
Trois jours après été sèchement battu par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Doha, le Français a déclaré forfait à Dubaï juste avant son entrée en lice contre Jiri Lehecka, qu’il a dominé au Qatar la semaine dernière.
Engagé dans un enchaînement de trois tournois ce mois‐ci, le Tricolore souffrirait cette fois d’un problème à la hanche, selon la journaliste de The National News Reem Abulleil.
Dubai update :— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 24, 2026
Arthur Fils has withdrawn with a hip injury. He has been replaced by lucky loser Luca Nardi.
Reste désormais à savoir s’il sera en mesure de tenir sa place en mars aux États‐Unis, où l’attendent deux échéances importantes : les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, avec des quarts de finale à défendre et de précieux points au classement en jeu.
Publié le mardi 24 février 2026 à 13:36