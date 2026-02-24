Revenu début février de sa longue bles­sure au dos, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils inquiète à nouveau.

Trois jours après été sèche­ment battu par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Doha, le Français a déclaré forfait à Dubaï juste avant son entrée en lice contre Jiri Lehecka, qu’il a dominé au Qatar la semaine dernière.

Engagé dans un enchaî­ne­ment de trois tour­nois ce mois‐ci, le Tricolore souf­fri­rait cette fois d’un problème à la hanche, selon la jour­na­liste de The National News Reem Abulleil.

Dubai update :



Arthur Fils has with­drawn with a hip injury. He has been replaced by lucky loser Luca Nardi. — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 24, 2026

Reste désor­mais à savoir s’il sera en mesure de tenir sa place en mars aux États‐Unis, où l’attendent deux échéances impor­tantes : les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, avec des quarts de finale à défendre et de précieux points au clas­se­ment en jeu.