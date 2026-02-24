Jack Draper, victime d’une importante blessure au niveau du poignet, avait effectué son retour le 5 février dernier à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.
Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 15e joueur mondial s’était pourtant retiré des tournois suivants.
C’est finalement six mois après son dernier match officiel disputé à l’US Open que le Britannique a retrouvé le circuit, à Dubaï. Et il a fêté cette bonne nouvelle par une victoire face au Français Quentin Halys (68e mondial) : 7–6(8), 6–3.
« J’aurais pu jouer un peu plus proprement, mais cela faisait longtemps que je n’avais pas jouer en compétition. Je suis revenu à ce que j’aime faire, qui est la compétition, et beaucoup de gens m’ont aidé ces derniers mois où j’ai traversé plusieurs moments difficiles. De plus, j’ai amélioré mon service car j’ai fait un grand nombre de services ces derniers mois. C’était déjà un coup que je maîtrisais bien, mais maintenant je l’ai amélioré », a réagi Draper au micro de l’ATP après sa victoire.
En huitièmes de finale, il affrontera Arthur Rinderknech ou Fabian Marozsan.
Publié le mardi 24 février 2026 à 12:58