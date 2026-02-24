Jack Draper, victime d’une impor­tante bles­sure au niveau du poignet, avait effectué son retour le 5 février dernier à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.

Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 15e joueur mondial s’était pour­tant retiré des tour­nois suivants.

C’est fina­le­ment six mois après son dernier match offi­ciel disputé à l’US Open que le Britannique a retrouvé le circuit, à Dubaï. Et il a fêté cette bonne nouvelle par une victoire face au Français Quentin Halys (68e mondial) : 7–6(8), 6–3.

« J’aurais pu jouer un peu plus propre­ment, mais cela faisait long­temps que je n’avais pas jouer en compé­ti­tion. Je suis revenu à ce que j’aime faire, qui est la compé­ti­tion, et beau­coup de gens m’ont aidé ces derniers mois où j’ai traversé plusieurs moments diffi­ciles. De plus, j’ai amélioré mon service car j’ai fait un grand nombre de services ces derniers mois. C’était déjà un coup que je maîtri­sais bien, mais main­te­nant je l’ai amélioré », a réagi Draper au micro de l’ATP après sa victoire.

En huitièmes de finale, il affron­tera Arthur Rinderknech ou Fabian Marozsan.