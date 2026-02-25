Dans leur célèbre podcast, John Isner, Sam Querrey, Jack Sock et Steve Johnson ont débattu sur la fameuse « prime » accordée à Jannik Sinnet et Carlos Alcaraz.
Selon ses experts du circuit et du tennis, il n’es pas logique que l’Italien et Carlos puissent recevoir le même montant car il y a une vraie différence entre les deux champions en terme d’attractivité et à terme peut‐etre de résultat.
En un Podcast, Isner, Querrey y Sock debatieron sobre el hecho de que Alcaraz y Sinner hubieran cobrado lo mismo en Doha por jugar allí (1,2 millones).— José Morón (@jmgmoron) February 24, 2026
Aseguraban que Carlitos debería cobrar más por diversas razones :
-Más títulos que Jannik
-Ofrece más show
-Vende más entradas… pic.twitter.com/NgtO5gNHq8
Sam Querrey qui n’a jamais mâché ses mots est même catégorique : « Ils ont reçu le même montant mais je pense sincèrement que Carlos devrait recevoir un peu plus », un argument validé pa Jack Sock pour une raison très simple : « Carlos offre plus de spectacle, c’est lui fait vendre les billets pas Jannik »
Ce qui est presque drôle dans leurs interventions, c’est que personne n’a évoqué le caractère un peu « too much » du montant alloué qui crée forcément un écart abyssal entre les deus champions et leurs collègues. Ni le fait qu’au final, il semble bien que la sortie de Jannik ou Carlos sur un tournoi dit « mineur » ne soit que lié aux garanties financières.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 08:36