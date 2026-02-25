Accueil ATP ATP - Dubaï

Jack Sock sur la prime d’1,2 millions d’Alcaraz et Sinner à Doha : « Carlos offre plus de spec­tacle, c’est lui fait vendre les billets pas Jannik, il devrait gagner plus »

Dans leur célèbre podcast, John Isner, Sam Querrey, Jack Sock et Steve Johnson ont débattu sur la fameuse « prime » accordée à Jannik Sinnet et Carlos Alcaraz. 

Selon ses experts du circuit et du tennis, il n’es pas logique que l’Italien et Carlos puissent rece­voir le même montant car il y a une vraie diffé­rence entre les deux cham­pions en terme d’at­trac­ti­vité et à terme peut‐etre de résultat.

Sam Querrey qui n’a jamais mâché ses mots est même caté­go­rique : « Ils ont reçu le même montant mais je pense sincè­re­ment que Carlos devrait rece­voir un peu plus », un argu­ment validé pa Jack Sock pour une raison très simple : « Carlos offre plus de spec­tacle, c’est lui fait vendre les billets pas Jannik »

Ce qui est presque drôle dans leurs inter­ven­tions, c’est que personne n’a évoqué le carac­tère un peu « too much » du montant alloué qui crée forcé­ment un écart abyssal entre les deus cham­pions et leurs collègues. Ni le fait qu’au final, il semble bien que la sortie de Jannik ou Carlos sur un tournoi dit « mineur » ne soit que lié aux garan­ties financières.

25 février 2026

